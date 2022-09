Stiri pe aceeasi tema

- Laboratoarele au nevoie de numeroase echipamente și ustensile pentru a funcționa in parametrii buni. Este important ca acestea sa beneficieze de aparatura eficienta, astfel incat rezultatele oferite sa fie cat mai aproape de realitate. In vederea echiparii unui laborator in mod corespunzator, Precisa…

- Este o perioada in care, deși este vara, nu toata lumea se afla in concediu, unii mai și muncesc, inca de acasa. Și cum munca de acasa presupune, in afara atenției profesionale și o mai mare atenție la ceea ce te inconjoara la domiciliu, poate ai observat ca vecinii tai au niște flori superbe pe balcon!…

- Florile sunt cele mai minunate plate pe care le putem avea in curte și in casa. Ele emana un miros extrem de placut, imbietor, de care te vei indragosti pe loc. Ca o casa sa fie completa trebuie sa aiba și cateva plante decorative care vor ajuta atat la aspectul placut, dar și la o atmosfera calma și…

- Ce plante poți ține noaptea in dormitor. Acestea nu vor avea un efect negativ asupra somnului tau. Se știe faptul ca plantele de interior sunt benefice pentru starea de spirit și creativitate, nu doar pentru infrumusețarea unui spațiu. Plantele de interior dau un aspect mai luminos al incaperii, dar…

- S-a aflat trucul bunicii pentru perdele albe, imaculate. Perdelele ingalbenite dau un aspect neingrijit și ponosit oricarei locuințe. Daca tulul este intunecat, nu faceți prostia sa il aruncați. Folosiți metoda buniclor de a-i reda rapid și ușor albul stralucitor. Așadar, ce trebuie sa presari in apa.…

- Patul este refugiul de care avem nevoie dupa o zi lunga, locul ideal pentru diminețile leneșe de weekend, sau in serile de film. Așadar, alege-l cu atenție și ține cont de nevoile personale și implicit de design-ul dormitorului sau de particularitațile sa

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca usturoiul are o serie de benficii, indiferent de domeniu, insa cu siguranța nu sunt mulți cei care știu ce se intampla daca pui un cațel de usturoi in ghiveciul florilor. Este un truc inedit, la care nu vei mai renunța dupa ce o sa vezi ce efecte are asupra…

- Care este elixirul magic pentru plantele tale, potrivit horticultorilor. Va face minuni cu orice ocazie. Trucul care este foarte eficient se face doar dintr-un ingredient foarte banal, pe care il are oricine in casa. Așadar, ce presupune acest truc, care iți va face plantele sanatoase și frumoase, vezi…