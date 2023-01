Stiri pe aceeasi tema

- Miyuki Ueta, japoneza condamnata la moarte pentru doua crime, a incetat din viata, sambata seara, inecandu-se cu mancare, relateaza The Japan Times. Ueta, in varsta de 49 de ani, fosta angajata a unui bar, a murit la centru de detentie din Hiroshima. Ea s-a inecat cu mancare aproximativ la ora locala…

- Denisa Olteanu, medic rezident ORL la Spitalul Județean Constanța, a povestit, intr-o postare pe Facebook, ca nu a fost impiedicata sa acorde primul ajutor unui copil care s-a inecat cu mancare și a leșinat, intr-un mall din Constanța, vineri, 30 decembrie. Pana la urma, o ambulanța a venit la fața…

- Pana pe 27 decembrie, in Parcul Drumul Taberei, din Sectorul 6, are loc Targul de Craciun „West Side Christmas Market”. Aceste este deschis zilnic de la ora 12:00 la 23:00, dar prețurile sunt mult mai ridicate decat la prima ediție, in contextul crizei economice și energetice. Au mai ramas doar doua…

- Scenariile climatice plauzibile pentru Romania anilor 2030 arata faptul ca agricultura din tara noastra va oferi produse din ce in ce mai sanatoase, insa va continua sa aiba un deficit de umiditate si, ca atare, productie va avea de suferit. Social Innovation Solutions a prezentat raportul unui grup…

- Doar noua dintre cele mai extinse 20 de lan­turi de fast food din SUA sunt prezente pe piata din Romania, in frunte cu Subway, Starbucks si McDonald’s, retelele care au acoperit piata lor mama cu cele mai multe unitati, arata o analiza ZF pe baza datelor Visual Capitalist care citeaza QSR Magazine,…

- Sarea iodata a fost introdusa in alimentație la inceputul anilor 1900, pentru a combate deficitul de iod al populației de la acea vreme și pentru a evita bolile tiroidiene din cauza acestui deficit.

- Printre preocuparile pe care le are o mama se regasește și aceasta: sa se asigure ca micuțul ei are parte de hrana plina de nutrienți valoroși. Lucrurile se complica insa cand este vorba despre un mic „mofturos”, pe care trebuie mereu sa-l „pacalești” pentru a-l convinge sa guste anumite alimente. Printr-o…

- Moartea rapperului Nosfe, in urma cu doua saptamani, a șocat opinia publica din cauza varstei artistului care și-a pierdut viața la doar 37 de ani in urma unui infarct. Plecarea rapperului a readus astfel in prim plan discuția despre bolile cardiovasculare care fac tot mai multe victime in randul tinerilor.…