Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca nu conțin lapte, oua sau unt, deserturile de post nu trebuie sa fie fade. Gogoșile din rețeta de mai jos sunt atat de pufoase și gustoase, incat nu ai spune ca sunt de post. Aceasta rețeta o poți face oricand in timpul anului, este economica iar, gogoșile, iți garantez ca sunt delicioase.…

- Pe data de 15 noiembrie a inceput postul Craciunului așadar, gospodinele care aleg sa posteasca, sunt atente ca in perioada de 40 de zile sa pregateasca mancaruri care sa nu conțina produse de origine animala. Insa, daca vi s-a facut pofta de maioneza, dar țineți cu post, ei bine, noi va spunem care…

- Pentru ca ne aflam in perioada Postului, cei mai mulți dintre noi nu putem renunța la preparatele delicioase și preferate, insa unele ingrediente pot fi inlocuite. Daca iți dorești un piure gustos și la fel de crema, ai nevoie de doar un ingredient. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Printre legumele preferate ale romanilor se numara și ardeii. Gustul lor aromat te va face sa ii iubești din prima clipa. Daca iți dorești ceva și mai savuros, ei sunt perfecți la cuptor. Ii poți consuma in diferite preparate sau te poți bucura in acest fel, cat mai simplu.

- Gogoșarii se numara printre legumele preferate pentru a fi murate. Rețeta de astazi este perfecta pentru toata lumea, fiind ușor de preparat. Un aspect important este ca nu necesita fierbere, ceea ce va scuti mult timp și efort.

- Gogoșile sunt unul dintre cele mai iubite deserturi atat pentru copii, cat și pentru adulți. Sunt extrem de gustoase, pufoase, și sunt foarte ușor de preparat. Nu trebuie sa ai abilitați de mare cofetar pentru a face acest desert cu care sa-i impresionezi și sa-i rasfeți pe cei dragi. Cata drojdie se…

- Chiftelele sunt printre cele mai celebre preparate din Romania, fiind pe gustul multor persoane. Din acest motiv, exista și multe rețete, iar aproape toate conțin paine, ceea ce face ca acesta sa fie unul dintre ingredientele principale. Insa, lucrurile nu stau deloc așa. Pentru un gust mai savuros,…

- Nu trebuie sa mai pui paine in chiftele pentru ca ele sa fie pufoase și suculente. Gospodinele pricepute știu acest truc de la bunici, dar exista alte metode de a prepara aceasta rețeta fara prea multe calorii in plus. Bucatarii folosesc alte ingrediente ca sa inlocuiasca miezul de paine care de regula…