Marii bucatari au spus cu ce sa amesteci galbenușurile pentru a prepara cel mai pufos cozonac. Multe dintre gospodine au probleme cand vine vorba de pregatirea cozonacului. Așadar, care este secretul care va schimba felul in care faci cozonac de acum in colo, vezi un pic mai jos. Secretul marilor bucatari pentru un cozonac pufos. […] The post Cu ce sa amesteci galbenușurile pentru cel mai pufos cozonac. Secretul care va schimba felul in care il prepari appeared first on IMPACT .