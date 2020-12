Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul anului in showbizul romanesc. Raluca Pastrama, mesaj taios dupa desparțirea de Pepe: „Uneori suntem testați pentru a descoperi punctele noastre forte”. Ce se intampla, acum, intre cei doi. Raluca Pastrama, mesaj taios dupa desparțirea de Pepe Pepe și Raluca Pastrama divorțeaza. Acest anunț…

- Din pacate, inca o vedeta din Romania a fost depistata cu noul coronavirus. Este vorba despre actorul Denis Ștefan. Vestea a fost data pe Instagram de catre soția acestuia, Cristina. Inca un actor roman are Covid-19! Actorul Denis Ștefan are coronavirus. Soția sa a fost testata și ea, insa testul a…

- Ce au in comun motocicletele și handbalul? In cazul de fața pe Bogdan Burcea, antrenor la SCM Craiova și al echipei naționalei feminine. In varsta de 48 de ani, selecționerul ”tricolorelor” și-a petrecut mai bine de jumatate din viața pe motoare cu mulți cai putere. Adrenalina de la handbal nu se compara,…

- Raluca și Walter Zenga sunt unul dintre cele mai bogate cupluri din showbiz-ul romanesc. In cei 14 ani de mariaj, au strans sume frumoase de bani, iar pe langa custodia copiilor, aceștia trebuie sa iși imparta și averea stransa de-a lungul timpului. Walter Zenga, primele declaratii dupa ce…

- Raluca (38 de ani) si Walter Zenga (60 de ani) divorteaza dupa 14 ani de casnicie. Si 17 de cand s-au cunoscut. Antrenorul care a pregatit-o ultima data pe Cagliari a confirmat informatia oferita in ultimele zile de presa. Italianul spune ca ruptura s-a produs cu mai mult timp in urma si ca actele de…

- O investigație Constanța.ro a facut publica o serie de tranzacții imobiliare efectuate de Vergil Chițac, candidatul susținut de PNL pentru Primaria Constanța, și soția acestuia, Simona Chițac. Investigația arata și un lucru necunoscut pana acum opiniei publice: actualul senator a fost divorțat in perioada…

- Nicolae Guța a decis: se desparte de sotie. E divortul anului in Romania, pandemia de coronavirus le-a pus capac celor doi! Nicolae Guța se desparte de Cristina, sotia sa Dupa ce apropiatii au povestit ca relatia dintre Nicolae Guța si Cristina a fost una extrem de tensionata in starea de urgenta, iata…

- „Soțul meu a fost un om care nu o sa se mai nasca de acum in colo inca 2-300 de ani. A fost un om foarte bun, el nu a avut scandaluri, nu a avut batai, nu a jignit, nu a deranjat pe nimeni, ca și cumnații mei. Știi cine era genul de om care se facea ca nu aude? Emi era. Pentru ca daca eram…