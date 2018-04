Cu ce produse vor cei de la Revolut sa rupa gura targului si sa ajunga pana la finalul anului la 5 milioane de clienti

Stiri pe aceeasi tema

- Revolut, startup-ul fintech cu sediul in Londra, va deschide in luna mai un birou in tara noastra, acestia avand peste 25.000 de utilizatori romani care au facut tranzactii de peste 3 milioane de dolari in 2017. Andrius Biceika, head of country managers la Revolut, descrie intrarea pe piata din Romania…

- Bancile traditionale care nu isi adapteaza strategia in era digitala au inceput de cativa ani sa piarda teren in fata solutiilor digitale care iti transforma smartphone-ul intr-o adevarata banca mobila prin intermediul careia iti poti verifica soldul contului, realiza plati, transfera fonduri sau…

- Articol publicat de Marcello Foa in ziarul italian Il Giornale Suntem cu adevarat siguri ca fostul spion Skripal și fiica lui au fost otraviți de ruși? Permiteți-mi sa avansez mai mult decat o singura indoiala examinand cu atenție știrile lansate pana acum. Punctele care nu se potivesc sunt urmatoarele:…

- Conform studiului "Cele cinci dimensiuni ale transformarii industriei auto", realizat de PwC, piata auto va suferi schimbari radicale pana in anul 2030. "Ca rezultat al noilor concepte de "sharing", parcul auto al Europei ar putea sa scada de la 280 de milioane la 200 de milioane de autovehicule…

- Startup-ul fintech Revolut, cu peste 15.000 de clienti in Romania, a trecut pe break-even pentru prima data, in luna decembrie a anului trecut, o reusita importanta pentru business-ul infiintat in 2015 de catre Nikolay Storonsky si Vlad Yatsenko, ce a atras investitii de 90 de milioane de dolari.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe "arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania". "Teoretic,…

- Casa de licitatii Christie's a inregistrat vanzari in crestere cu 26%, de 5,1 miliarde de lire sterline (5,8 miliarde de euro), in 2017, fata de anul anterior, gratie si adjudecarii, pentru o suma record, a tabloului "Salvador Mundi" de Leonardo da Vinci, transmite AFP. Majoritatea veniturilor…

- O concentrație peste medie de vitamina B6 și de metionina, un aminoacid din structura proteinelor, reduce cu cel puțin 50% riscul de apariție a cancerului pulmonar, potrivit unui studiu efectuat in Europa și publicat in Statele Unite ale Americii, scrie realitatea.net.