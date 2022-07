Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau traiește momente unice! Vedeta mai are puțin și va aduce pe lume primul ei copil. Emoțiile sunt extrem de mari pentru artista și soțul ei, fotbalistul Adi Rus, care numara zilele pana cand iși vor ține in brațe micuțul. Cei doi indragostiți traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor.

- Andreea Banica a vorbit despre problema medicala cu care se confrunta de mai mulți ani, mai precis de cand a devenit mamica. Vedeta are diastaza abdominala și se lupta de mulți ani cu aceasta problema. Andreea Banica are diastaza abdominala Aceasta afecțiune este des intalnita in cazul femeilor care…

- Andreea Banica a mers cu fiica ei la medicul stomatolog deoarece micuța ei va fi nevoita sa-și puna aparat dentar. Vedeta a fost cea care a marturisit pe rețelele de socializare ca teama de medicul stomatolog era destul de mare in copilarie, motiv pentru care a incurajat-o pe fiica ei.

- Vladuța Lupau a oferit primele declarații despre numele fiului ei. Vedeta așteapta cu sufletul la gura sa nasca, iar in acest sens a marturisit pe ce cale iși dorește sa-l aduca pe bebelușul ei pe lume. Ce a dezvaluit indragita artista.

- Adda susține ca a aflat ca a luat boala de la mama ei. Cum se simte vedeta, dupa trei luni de tratament. Ce a marturisit despre afecțiunea cu care se confrunta, dar și cum a descoperit ca și femeia care i-a dat viața se confrunta cu aceasta.

- Diastaza, boala de care sufera și cunoscuta cantareața Andreea Banica, este extrem de frecventa la femeile insarcinate și in perioada postpartum. Afecteaza 60% dintre femei și, in general, se rezolva de la sine in termen de opt saptamani de la naștere. Iata ce a povestit cantareața despre problemele…

- Halsey se confrunta cu grave probleme de sanatate. Vedeta a fost diagnosticata cu inca patru boli. Ce a marturisit celebra cantareața, dar și de cand a aflat ca starea ei nu este una buna. Artista a stat o vreme internata prin spitale, sub supravegherea atenta a medicilor.

- Bucurie mare in familia lui Madalin Voicu! Ioana Voicu a devenit mamica in urma cu puțin timp, asta dupa ce a adus pe lume o fetița. Fiica lui Madalin Voicu a nascut prematur și a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca micuța ei este foarte bine și ca este perdea sanatoasa, chiar daca a venit…