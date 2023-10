Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul lui Tottenham, brazilianul Richarlison, a anuntat ca va apela la ajutor psihologic dupa ce a izbucnit in plans in momentul in care a fost inlocuit in meciul nationalei sale cu Peru, de marti seara, de la Lima, castigat de brazilieni cu 1-0, in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026,…

- Celebrul toboșar a incetat azi din viața la doar 43 de ani. Fosta lui impresara, Florența Marin, ne-a facut dezvaluiri, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Ne-a vorbit despre lunga lor prietenie, despre ultimele lui zile de viața, dar și despre cum a murit Razvan Gorcinski. Cum a murit Razvan Gorcinski…

- Toto Cutugno a murit astazi, pe data de 22 august 2023, la varsta de 80 de ani. Celebrul artist italian este plans acum de o țara intreaga, dar nu numai. Dupa decesul lui, multa lume se intreaba ce avere avea faimosul cantareț. Iata care era averea lui Toto Cutugno!

- Jean Paler a stat departe de scena o lunga perioada, dupa ce medicii i-au recomandat acest lucru din cauza problemelor de sanatate. De aceasta data, actorul a revenit in fața publicului, insa a primit alte restricții din partea medicilor. Iata cum se simte acum și care este starea lui de sanatate.

- Solistul de romanțe Aurel Padureanu, soțul regretatei Cornelia Catanga, a implinit azi 73 de ani. Celebrul sarbatorit ne-a dezvaluit, in interviul exclusiv, pentru Playtech Știri, cum a cunoscut-o pe Cornelia, marea lui iubire, dar și ce sfat prețios i-a dat, la debut, inegalabilul Gica Petrescu. ”Azi,…

- Cea mai noua veste din showbiz-ul romanesc! Alice Peneasca a nascut! Celebrul model a adus pe o lume o fetița perfect sanatoasa. Vedeta și partenerul ei au toate motivele sa radieze de fericire, dar mai ales pentru ca au devenit parinți pentru prima oara. Ce imagine a postat tanara pe o rețea de socializare…

- Rapperul american Macklemore, venit in Romania in aceste zile pentru a canta la festivalul de la Bonțida, s-a plimbat pe strazile din Cluj și a ramas profund impresionat de o „doamna cu marionete”.Cel mai așteptat artist din aceasta ediție a festivalului, a urcat pe scena imbracat intr-o ie autentica,…

- Mihaela Bilic trage un semnal de alarma. Celebrul nutriționist a dezvaluit care este alimentul pe care nu ar trebui sa il adaugi niciodata in salata, pentru ca acopera toate beneficiile acestui preparat. Specialistul atrage atenția asupra alimentației, mai ales celor care vor sa slabeasca. Ce sa nu…