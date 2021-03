Cristina Cioran a vorbit despre sarcina ei care este abia la inceput. Actrița se confunta deja cu mici probleme in ceea ce privește bebelușul mult așteptat, și deși știe ca este abia inceputul unui drum lung și anevoios, nu regreta nici o alegere facuta in ceea ce il privește. Iata la ce a poftit fosta prezentatoare și ce alte dorințe mai are pentru viitorul ei!