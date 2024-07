Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu revine in atentia publica, dupa ce a fost ridicata de mascati de acasa si condusa la audieri. Vedeta este acuzata ca ar fi vandut haine de lux aduse din Turcia sub marca proprie, fara sa declare veniturile. Venituri care, atentie, s-ar ridica la suma de aproape jumatate de milion de…

- Iasmina Halas se confrunta cu probleme de sanatate și a ajuns pe mainile medicilor. Blondina face declarații exclusive pentru Spynews.ro despre ce s-a intamplat și ne spune și cum a ajuns in aceasta situație. Ce a hotarat sa faca pentru a se asigura ca nu este nimic grav.

- Mikaela Ioana Albu are 14 ani și peste doar cateva zile va sustine primul examen important din vviata ei. Iulia și Mihai Albu au divorțat in anul 2013 și au custodie comuna, cu domiciliul Mikaelei stabilit la mama ei. Vedeta a acordat un interviu pentru revista Unica, in care a vorbit despre relația…

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Denisa Nechifor a vorbit despre regulile dupa care iși educa fiica. Vedeta și Rania au oferit un interviu special impreuna. Iata ce au declarat cele doua pentru emisiune!

- Oana Roman și-a pus fanii pe jar, dupa ce a postat recent pe rețelele de socializare o fotografie in care apare alaturi de un barbat misterios. Vedeta se afla pentru cateva zile la mare, acolo unde și-a dorit sa petreaca inceputul verii.Oana Roman a decis sa se desprinda de stresul cotidian și sa sarbatoreasca…

- Oana Roman a fost prezenta recent la un eveniment monden dedicat domeniului beauty, organizat de Diana Baicu, cofondatoarea Top Line. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv Playtech Știri și ne-a dezvaluit cat de des merge la coafor pentru a se rasfața. Fiica lui Petre Roman ne-a marturisit cu ce probleme…

- Anamaria Prodan se pregatește de gala de la Craiova, unde va fi prezent și Ronald Gavril. Copiii impresarei urmeaza sa vina și ei maine, mai puțin fiica ei cea mica. Vedeta spune ca Sarah Dumitrescu se va opera, din nou, la genunchi.

- Fiica lui Lele și a Andrei Volos se confrunta cu probleme de sanatate. Vedeta a vorbit pe rețelele de socializare despre fetița ei. Iata ce a pațit micuța Kim Nicole, dar și ce a postat iubita cantarețului de manele pe pagina de Instagram!