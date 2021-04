Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu (37 de ani), fosta dansatoare a Deliei, este insarcinata pentru a doua oara. Andreea și soțul ei, Rareș Cojoc, multiplu campion la dans sportiv, mai au un baiețel, Ioachim, in varsta de 3 ani. Citește gratuit ediția de aprilie a revistei Unica. O gasești AICI Andreea Popescu a facut…

- Gina Pistol se afla in ultimul trimestru de sarcina, iar problemele nu ii dau pace nici acum. Iubita lui Smiley se confrunta cu o problema dermatologica serioasa, cerand sfatul internauților. Ce a pațit vedeta?

- Flavia Mihașan este pregatita sa devina mamica pentru a doua oara și deja a stabilit numele bebelușului. Fosta asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a facut marturisiri in exclusivitate pentru Antena Stars despre problemele cu care s-a confruntat in sarcina și cum a trecut peste ele.