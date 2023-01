Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu s-a confruntat cu probleme de sanatate, din cauza carora a ajuns la perfuzii. Vedeta a marturist la Antena Stars momentele neplacute prin care a trecut, dar și care a fost motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor.

- Monica Tatoiu are o casnicie de peste 30 de ani, care rezista de o viața. Vedeta a dezvaluit ca cei doi nu mai dorm in același pat, fiecare respectandu-și spațiul privat. Așadar, Monica Tatoiu a marturisit cum decurge o casnicie aproape o viața, la Antena Stars.

- Ruby a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre problema cu care s-a confruntat timp de șapte ani, dupa ce a decis sa apeleze la medicul estetician pentru implant mamar. Cantareața a reușit sa depașeasca momentele care au marcat-o și și-a facut curaj sa vorbeasca despre intervenție pe care a suferit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Sensy a marturisit cu ce probleme s-a confruntat dupa casatorie. Cat de mult i s-a schimbat viața influenceriței dupa ce a spus marele „DA” alaturi de alesul inimii ei. A dezvaluit ce gest a facut la nunta pentru a-i face pe invitați sa plece.

- A trecut un an de cand Ornela Pasare a facut cel mai mare pas din viața ei și s-a casatorit. Ce a marturisit indragita artista despre casnicia pe care o are cu soțul ei. A dezvaluit cum au sarbatorit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Anca Neacșu a vorbit despre divorțul prin care a trecut recent. Cand s-a intalnit cu fostul ei partener sa semneze actele, artista a izbucnit in lacrimi. Dupa 10 ani de casnicie, Anca Neacșu a divorțat de soțul ei. Deși a preferat sa pastreze tacerea pana acum și sa nu dea prea multe declarații despre…

- Cornelia și Lupu Rednic s-au casatorit in urma cu 30 de ani, iar relația lor nu a fost lipsita de probleme. Cu toate astea, cei doi au reușt sa aiba o casnicie lunga, facand compromisuri și fiind ințelegatori unul cu celalalt. Cornelia și Lupu Rednic au implinit 30 de ani de casnicie. La ceas aniversar,…