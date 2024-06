Stiri pe aceeasi tema

- CNAIR informeaza ca in perioada 10.06.2024 – 15.06.2024 se vor desfașura șase transporturi cu depașiri pe traseul: Negoiești (județul Prahova) – DN1A – DN1 – DN1B – Istrița de Jos (județul Buzau). Vehiculele transporta grinzi. Lațimea maxima a vehiculelor este de 2,55 m, masa totala 97 tone, lungimea…

- Finele primaverii nu se anunța a fi favorabil pentru unii nativi. Conform astrologilor, in jurul unor zodii se vor crea situații mai puțin placute. Haideți sa aflam impreuna care sunt cele mai triste zodii din horoscop. Acești nativi au probleme pe toate planurile și chiar exista riscul de a se desparți…

- Vești excelente pentru Simona Halep! Tenismena a primit wildcard pentru un turneu important. Celebra jucatoare de tenis a fost invitata la cel de-al 22-lea Grand Prix de tenis al Alteței Sale Regale Prințesa Lalla Meryem, intre 18 și 25 mai 2024, la Rabat. Sportiva incearca acum sa-și asigure un loc…

- Romanii sunt intampinați cu vești proaste din partea Fondului Monetar Internațional. Conform experților, creșterea economica estimata pentru 2024 va fi mai mica decat previziunile optimiste ale Guvernului.

- Este doliu in lumea interlopa din Romania, dupa ce s-a stins din viața Costel Corduneanu. Cunoscutul interlop a murit pe patul de spital din Targu Mureș. Iata cu ce probleme de sanatate s-a confruntat liderul lumii interlope din Moldova in acest an!

- Data de 1 septembrie 2024 nu aduce doar vesti bune pentru pensionarii din Romania. Nu toti oamenii se vor alege cu „lefurile” marite. Vor exista si scaderi de venituri. Una din cele mai mari probleme din legea pensiilor este aceea ca pensionarii vor trebui sa faca dovada ca au muncit ore suplimentare,…

- Mercur e retrograd pana pe 24 aprilie 2024! Nu mai puțin de trei zodii vor fi grav afectate de capriciile lui Mercur, spun specialiștii! Iata care sunt previziunile facute pentru fiecare zodie in parte, pentru perioada 1 aprilie - 24 aprilie, de catre astrologul Camelia Patrașcanu. Previziuni pentru…

- O veste tulburatoare lovește sectorul medical din Romania, starnind ingrijorare. Aproape 900 de medicamente ar urma sa devina mai scumpe incepand cu 1 aprilie, conform unei decizii recente a Ministerului Sanatații.