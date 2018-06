Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a vorbit despre problema cu care s-a confruntat fiica ei, Violeta. La puțin timp dupa naștere, fetița a avut nevoie de recuperare medicala pentru a putea merge corect ulterior. Andreea Marin este omul care acționeaza rapid atunci cand observa ca este ceva in neregula. Fosta Zana a surprizelor…

- Andreea Marin a constatat ca intampina dificultați in folosirea mainii drepte. "O durere de umar. La inceput am spus ca m-o fi tras curentul, cum obișnuim noi sa spunem. Unii medici in ziua de astazi spun ca nici nu exista o așa poveste cu curentul, care te afecteaza, ci ca ai facut cu siguranța…

- Andreea Marin a vorbit despre relația cu fiica ei, Violeta, in varsta de 11 ani. Chiar daca o ține departe de ochii curioșilor, vedeta vorbește des despre fetița ei și despre cat de mult ii seamana. „Mi-e dor de ea! Nu am vazut-o de azi dimineața, mi-e dor pentru ca am plecat acum și pentru ca ea nu…

- Tatal a doi copii, Radu (16 ani) și Ana Violeta (10 ani), Ștefan Banica Jr. este un barbat implinit! Fata pe care o are din relația cu Andreea Marin nu a fost expusa public prea des. Ambii parinți ai fetiței s-au abținut din a posta fotografii in care apare Violeta. Recent, Ștefan Banica Jr. a […] The…

- Andreea Marin a trecu prin multe obstacole de-a lungul vieții, inca de la varsta de noua ani, cand a pierdut-o pe mama ei. Astazi, “Zana Surprizelor“ se considera o femeie implinita, alaturi de iubitul și fiica ei, Violeta și considera ca este pregatita oricand sa o ia de la capat, atunci cand lucrurile…

- Diana Bulimar a trecut printr-o dezamagire cumplita in viața de sportiva. Ea a ratat Campionatele Mondiale din 2013, din cauza unei accidentari la genunchi. Bruneta s-a operat atunci la Viena. Recuperarea a facut-o la clinica lui Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. Diana Laura Bulimar, cunoscuta…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…