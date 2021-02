Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Raluca Turcan a anunțat ca trimite in Parlament amendamentele propuse pentru reducerea timpului de munca, pentru adoptarea rapida a proiectului legislativ.Modificarile la proiectul de lege sunt: „programul de lucru va putea fi modificat ori de cate ori situatia o impune, dar angajatorul…

- Peștera aceea slujea ca grajd de dobitoace, unde Preacurata și Preabinecuvantata Fecioara, in miezul nopții, rugandu-se lui Dumnezeu cu fierbințeala și cu totul fiind cu mintea la Dumnezeu, arzand de dorirea și de dragostea Lui, a nascut fara durere pe Domnul nostru Iisus Hristos, in douazeci și cinci…

- Preturile petrolului au urcat, joi, la cele mai ridicate niveluri din ultimele noua luni, traderii fiind optimisti in legatura cu progresele facute de negocierile pentru noul program de stimulare a economiei americane si soliditatea cererii din Asia, transmite Reuters. Citește și: CCR distruge…

- Comisia Europeana a acordat Romaniei un imprumut in valoare de trei miliarde de euro, in cadrul initiativei SURE – un instrument de sprijin temporar pentru protejarea locurilor de munca si atenuarea riscurilor de somaj, ca urmare a impactului economic provocat de pandemia de COVID-19. Comisia Europeana…

- Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, spune ca exista companii importante care vor sa intre pe piata extractiei de gaze offshore din Romania. "Ministerul Economiei a anuntat ca pregateste o modificare a legislatiei offshore, pe care intentioneaza sa o puna in dezbatere publica…

- George Țucudean este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Romania, insa la doar 29 de ani jucatorul s-a retras din lumea sportiva! Primele imagini cu acesta! Știe ca orice munca se platește! Iata cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!

- Bucuresti, 19 nov /Agerpres/ - Reprezentatii Partidul Social Democrat (PSD) au salutat initiativa "Pactul pentru Munca" (PPM) initiata de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) si au sustinut propunerea unei colaborari stranse intre mediul politic si mediul de afaceri, cu scopul…

- Fermierii au ințeles ca este o competiție și ca unul singur va pleca acasa cu marele premiu, așa ca fiecare se concentreaza la modul in care iși poate pava un drum mai lin spre marea finala.Aseara, Viviana Sposub a reușit sa caștige primul ei duel de fermier șef și a preluat puterea in casa, menținand…