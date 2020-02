Cu ce piesa ne va reprezenta Roxen la Eurovision? Iata noul sistem de selectie!

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Traistariu a avut o reacție dura dupa ce s-a aflat ca Roxen este reprezentanta Romaniei la Eurovision 2020. Artistul condamna TVR pentru alegerea facuta, susținand ca aceasta nu este pregatita pentru un asemenea concurs. Traistariu, care a participat de 10 ori la preselecția Eurovision, a declarat…

- Romania va participa in luna mai la concursul international Eurovision cu o piesa interpretata de Roxen, o artista complexa, cu un timbru vocal special si o prezenta scenica memorabila. „In copilarie, am participat la diverse concursuri si festivaluri, ]nsa intotdeauna mi-am dorit sa fac muzica la cel…

- Decizia finala de selectie a vocii care sa reprezinte Romania la Rotterdam a apartinut unei comisii de specialisti compusa din: Crina Mardare vocal coach, Luminita Anghel, interpret, Lucian Stefan, managing partner Global Records, Liana Stanciu, producator muzical radio-TV si sefa delegatiei Romaniei…

- Roxen va participa la Eurovision pentru Romania. Primul an fara selectie nationala! Ieri a fost anuntat oficial, de catre TVR, faptul ca Roxen va reprezenta Romania la Eurovision 2020. Decizia a fost luata conform unei noi strategii ce consta in colaborarea exclusiva a Televiziunii Nationale cu Global…

- Roxen, care este cea mai cunoscuta dintre cei trei finalisti, s-a facut remarcata in industria muzicala datorita colaborarii cu producatorul Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me“ (2019).Aceasta melodie a ajuns rapid in topurile din tara, dar si la radiourile din strainatate, in tari precum Franta,…

- EUROVISION Romania 2020. Este unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum. Cu o intreaga echipa in spate, TVR și casa de discuri au propus un nou concept pentru anul acesta, in care reprezentantul a fost ales printr-o selecție…

- Roxen este reprezentantul Romaniei la Eurovision 2020, in Rotterdam! Artistul Global Records a inceput deja pregatirile pentru semifinala din luna mai, anunța protv.roEste unul dintre cei mai in voga artiști ai momentului și iși dorește sa aduca Romaniei cel mai bun rezultat de pana acum.…

- Roxen, care este cea mai cunoscuta dintre cei trei finalisti, s-a facut remarcata in industria muzicala datorita colaborarii cu producatorul Sickotoy pentru piesa „You Don’t Love Me“ (2019).Aceasta melodie a ajuns rapid in topurile din tara, dar si la radiourile din strainatate, in tari precum Franta,…