Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost otravit cu noviciok, un agent neurotoxic, acuza Guvernul German, transmite BBC News, potrivit news.ro.Teste toxicologice arata ”fara echivoc proba” unui agent neurotoxic din grupul noviciok, a anuntat Belinul. Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Echipa lui Aleksei Navalnii a publicat investigatia pe care principalul opozant al Kremlinului a facut-o in orasul Novosibirsk, Siberia, inainte sa fie otravit. Cei din staff-ul lui Navalnii considera ca aceasta investigatie i-ar fi deranjat pe unii oameni influenti din regiune, care ar fi pus la cale…

- Medicii rusi care l-au ingrijit pe Aleksei Navalnii in timpul spitalizarii sale in Siberia au declarat luni ca nu au gasit in timpul testelor colinesteraza in corpul opozantului rus, in timp ce medici germani au anuntat luni ca investigatiile medicale indica o posibila otravire a acestuia cu un fel…

- Politicianul rus de opoziție Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Omsk, Siberia. I s-a facut brusc rau in timpul zborului de intoarcere spre Moscova. Politicianul rus a baut o ceașca de ceai intr-o cafenea, pe aeroportul din Tomsk, inainte sa se imbarce.

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a baut o ceasca de ceai in care, potrivit purtatoarei sale de cuvant, ar fi fost pusa otrava.

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a baut o ceasca de ceai in care, potrivit purtatoarei sale de cuvant, ar fi fost pusa otrava. Navalnii, 44 de ani, se afla la terapie intensiva si este conectat la un aparat de ventilare pulmonara, a informat…

- Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost internat intr-un spital din orasul Omsk, Siberia. Starea de sanatate a acestuia este grava, dupa cum a declarat medicul șef al unitații sanitare,...