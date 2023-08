Stiri pe aceeasi tema

- Vlad, tanarul in varsta de 19 ani, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, in aceasa dimineața, doi dintre ei murind in urma impactului, a fost reținut de oamenii legii. Baiatul, care a fugit de la locul accidentului și a fost apoi depistat in Vama Veche consumase un cocktail de droguri.

- ​In urma celor 44 de percheziții domiciliare efectuate ieri, 1 august a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au descoperit și ridicat 255 de grame de substanța 3 – CMC, 3 grindere cu urme de materie vegetala,…

- Poliția Romana impreuna cu DIICOT au reușit sa depisteze 28 de grupuri infracționale, in primele 6 luni ale anului. De asemenea, Poliția Romana a reușit sa depisteze și sa inchida zeci de site-uri care comercializau droguri extrem de periculoase. CITESTE SI BREAKING NEWS Breaking news: Tribunalul…

- Douazeci de persoane au fost gasite cu droguri asupra lor cand incercau sa intre la Electric Castle, in a doua zi a evenimentului muzical, a anuntat Gruparea Mobila de Jandarmi Cluj. De asemenea, peste 230 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in cea de-a doua zi festivalului, iar trei dintre…

- Aproximativ 30 de grupuri infractionale organizate au fost destructurate, in ultimele sase luni, de politisti, impreuna cu procurorii DIICOT, in urma unor actiuni privind combaterea traficului de droguri, anunța Agerpres. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR) transmis,…

- Politia Romana a transmis ca peste 90 de kilograme de droguri au fost confiscate de catre politisti in urma activitatilor desfasurate, de pe 12 mai pana joi, pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri…