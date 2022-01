Cu ce mâncăm cartofii prăjiți. Iată cum prepari cele mai gustoase sosuri la tine acasă O mancare fara de care majoritatea nu poate trai este reprezentata de cartofii prajiți. Fie ca ii mancam de la sine, fie acompaniați de o friptura sau un burger, sosul nu trebuie sa lipseasca. Iata aici cateva dintre cele mai gustoase sosuri pentru cartofii prajiți: 1. Sos Aioli:1 lingurita hrean ras, 1 lingurita jumate de ardei iute tocat marunt, sucul de la o lamaie, 2 linguri frisca, 120 ml maioneza, 1-2 catei usturoi, 1 lingurita cimbru Mod de preparare: Se amesteca toate ingredientele intr-un bol si se asezoneaza cu sare si piper. Se tine la frigider cel putin o ora inainte de a fi servit.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

