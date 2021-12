Jurnalistul Cristian Tudopr Popescu crede Lionel Messi nu este cel care merita prestigiosul Balon de Aur. Gazetarul admite faptul ca argentinianul este cel mai bun jucator din lume, in ultimii 15 ani, dar nu și cel mai bun in ultimul an. Lionel Messi a primit, luni, al șaptelea Balon de Aur din cariera. „Balon de Aur in colțuri. Nu numai in politica se petrec magarii care rag la cer. Se petrec și in fotbal, și nu numai in cel de baragan de la noi, ci la cel mai inalt nivel mondial. Lionel Messi este, in opinia subsemnatului, cel mai mare jucator al lumii in ultimii 15 ani – peste Cristiano Ronaldo.…