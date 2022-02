Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in ceea ce el a numit "o 'misiune de pace'', Orban si-a manifestat speranta ca discutiile ce vor urma in zilele si saptamanile urmatoare vor conduce in final la un acord, potrivit Agerpres."As dori sa va asigur ca niciun lider al Uniunii Europene, al statelor membre nu isi doresc un razboi. Suntem…

- Dialogul dintre Statele Unite și Rusia pentru gasirea unei soluții diplomatice și evitarea unui conflict in Ucraina este inca viu, dar Moscova nici macar nu ia in calcul – deocamdata – retragerea celor peste 100.000 de militari pe care i-a dislocat la granița. In așteptarea raspunsului Kremlinul…

- Liderul grupului parlamentar al partidului prezidențial „Rusia Unita” , Vladimir Vasiliev a cerut miercuri, in Duma de la Moscova protecție militara pentru cetațenii ruși din estul Ucrainei, care locuiesc in cele doua republici secesioniste, Donețk și Lugansk.

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Primul din cele cateva transporturi din pachetul de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari acordat de Statele Unite armatei ucrainene, autorizat in decembrie de presedintele Joe Biden, a sosit la Kiev, a anuntat sambata ambasada americana, potrivit Reuters. ‘Donatia, constand in…

- Desfașurarea de catre Rusia a zeci de mii de militari la nordul, estul și sudul Ucrainei a alimentat temeri în Kiev și în capitalele occidentale ca Putin planuiește un nou atac, însa autoritațile de la Moscova au negat constant ca ar intenționa sa invadeze.Citește continuarea pe…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca sunt aproape 100.000 de militari ruși în apropierea graniței Ucrainei și ca țarile occidentale au împaratașit informații cu privire la mișcari active ale trupelor rusești, relateaza Reuters. ”Sper ca întreaga lume poate…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…