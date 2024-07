Stiri pe aceeasi tema

- Andra Volos și Lele și-au creștinat fetița! Dupa slujba de botez, au organizat o petrecere grandioasa! Lele are mari emoții și este un tatic fericit și implinit, nerabdator sa se distreze pe masura la marele eveniment! Iata și primele declarații ale artistului!

- Zi plina de emoții pentru Andra Voloș și Lele. Chiar in aceste momente, fetița artistului și a femeii alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste este creștinata, iar SpyNews.ro va prezinta imagini exclusive de la slujba de botez a micuței Kim.

- Lele și Andra Volos au trait momente unice ieri, asta pentru ca manelistul și-a cerut iubita in casatorie. I-a spus inițial ca vor trebui sa mearga la doua evenimente, cand, de fapt, el planuise momentul romantic.

- Denis Draguș s-a casatorit cu aleasa inimii sale, Vanessa, iar evenimentul a fost unul spectaculos. Marius Șumudica este nașul fotbalistului. Denis Draguș și Vanessa au avut parte de un eveniment de vis, celebrand casatoria și botezul mezinei lor intr-un cadru de poveste. Organizata miercuri, 10 iulie,…

- Atacantul Denis Dragus si sotia sa Vanessa s-au cununat religios, miercuri, in ziua in care a avut loc si botezul fetitei lor, Derya, potrivit news.roDenis (25 de ani) si Vanessa se cunosc de cand aveau 10 ani, iar fotbalistul si-a cerut iubita in casatorie in 2021.

- Sambata aceasta, Anda Adam va pași in fața altarului intr-o ceremonie spectaculoasa, pregatita cu minuțiozitate. Dupa ce s-a casatorit civil cu bancherul Yosif Eudor Mohaci, celebra solista se pregatește sa devina soție și in fața lui Dumnezeu. Evenimentul va fi unul de neuitat, desfașurat intr-o locație…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Timișoara a fost gazda unei petreceri inedite desfașurate pe vaporul Pelican pe Bega, evenimentul pus la cale de catre brandul de petrecri anonimTM avand oaspeți speciali din Marea Britanie. Invitații speciali DJ Suv și K-Jah au oferit publicului autohton o excursie…