- Bruce Willis, care s-a retras din actorie dupa ce a fost diagnosticat cu o boala care ii afecteaza vorbirea , a devenit primul star de la Hollywood care și-a dat acordul sa fie inlocuit de o dublura digitala in filmele sale, scrie The Telegraph . Astfel, o companie va crea o copie digitala a starului…

- Știm foarte bine ca Viorel Moldovan are doua mari placeri in viața. Fostul tehnician de pe banca de la Rapid nu știe cum sa iși imparta timpul mai bine, astfel incat sa aiba timp atat pentru cariera, cat și pentru cei doi patrupezi cu care iși ocupa tot timpul liber. Cum a fost surprins de aceasta data antrenorul…

- Șerban Pavlu iși petrece timpul liber impreuna cu soția și cei doi copii. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca actorul e un soț atent și un tata implicat.

- In aceste zile, Tudor Mihaița se bucura de timpul liber pe care il are. Ei bine, paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro, au fost pe „urmele” fiului actorului George Mihaița și au vazut cum iși petrece acesta timpul liber, dar mai ales in compania cui. Iata imaginile surprinse…

- Ce face Ștefan Banica in timpul liber. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe juratul de la X Factor, dupa ce a ieșit dintr-un centru comercial din Capitala, și a urcat, impreuna cu un prieten, la volanul mașinii sale decapotabile.

- De cand și-au asumat povestea de dragoste, Anghel Damian și Theo Rose sunt, poate, unii dintre cei mai discutați artiști de la noi din țara. Actorul, prins intre actuala iubita și fosta, Lia Bugnar. Cei trei "dau nas in nas" pe platourile de filmare. Cum se inteleg.

- Daca v-ați intrebat macar o data cum obișnuiește Ștefan Banica sa iși petreaca timpul liber, atunci noi avem raspunsul. Juratul de la X Factor nu se relaxeaza nici macar atunci cand nu se afla la filmari. Ei bine, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au fost pe „urmele”…

- Monica și Ramona Gabor au revenit pe meleagurile romanești in urma cu mai multe zile și profita de fiecare clipa. Ei bine, dupa minivacanța in Marmaureș, cele doua surori au decis sa se relaxeze de aceasta data la un restaurant de lux din București, insa totul la un alt nivel. Iata cum le-au surprins…