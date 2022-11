Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 15 noiembrie a inceput postul Craciunului așadar, gospodinele care aleg sa posteasca, sunt atente ca in perioada de 40 de zile sa pregateasca mancaruri care sa nu conțina produse de origine animala. Insa, daca vi s-a facut pofta de maioneza, dar țineți cu post, ei bine, noi va spunem care…

- Maioneza este unul dintre sosurile des folosite de catre gospodine in bucataria romaneasca. Produsul este utilizat pentru a lega diverse ingrediente din mancaruri precum salata de boeuf. Pentru ca a inceput perioada Postului Craciunului, bucataresele folosesc „trucuri” pentru a evita consumul de produse…

- Un proiect care aproba organizarea unui targ de Craciun, in luna decembrie, in Parcul Obor, a fost adoptat, miercuri, de Consiliul Local Sector 2, urmand sa se aloce un buget de 3 milioane de lei.

- ■ incepand de astazi, dupa ultima ora de curs, elevii și preșcolarii vor beneficia, timp de o saptamana, de o prima vacanța ■ potrivit structurii noului an de invațamant, elevii se vor intoarce in banci luni, 31 octombrie ■ al doilea modul va ține pana la vacanța de Craciun ■ Dupa ieșirea de la ultima…

- Marea soprana Mariana Nicolesco a decedat la varsta de 73 de ani. Artista era internata intr-un spital din București, transmite TVR . Aclamata ca Regina del Belcanto, Primadonna Assoluta, Diva Divina pe cele mai prestigioase scene si in principalele sali de concert ale lumii, printre care Teatrul alla…

- Generalul american (r) Ben Hodges, care a comandat armata SUA in Europa pana in 2018, a laudat succesele obținute de armata ucraineana și a subliniat ca, in acest ritm, Rusia ar putea fi invinsa pana de Craciun, transmite The Times of London.

- Beneficiile pe care le au acesti brazi artificiali de Craciun sunt destul de evidente si de binevenite, tocmai de aceea ei ajung sa fie in topul preferintelor din ce in ce mai mult in ultimii ani. Iar unul dintre aceste avantaje pe care le are un astfel de brad il reprezinta faptul ca vin in […] Articolul…

- Exista o șansa de 30-40% ca armata rusa sa se prabușeasca pana la Craciun și razboiul din Ucraina sa se incheie. Aceasta este parerea impartașita de mareșalul in retragere al Forțelor Aeriene Regale Britanice Edward Stringer: „Intotdeauna am crezut ca [sfarșitul razboiului] se va intampla anul viitor.…