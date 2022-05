Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, sambata, o hotarare privind scoaterea din rezervele de stat a unor produse alimentare pentru refugiatii din Ucraina. Redam integral textul documentului: HOTARAREA nr. 24 din 21.05.2022 privind propunerea de scoatere de la rezervele de stat a unor…

- Peste 1.500 de produse ajunse in proprietatea Postei Romane, dupa ce au fost abandonate in relatia dintre expeditor si destinatar, au fost donate, joi, Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) pentru campania "Solidari cu Ucraina", se arata intr-un comunicat de presa…

- Plenul Consiliului Județean s-a reunit astazi in ședința extraordinara și a votat o hotarare care prevede alocarea a 107 locuri, in cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Iași, pentru cazarea copiiilor neinsoțiți refugiați din Ucraina. Tot in unitațile sociale din cadrul…

- Peste 10.000 de persoane refugiate din Ucraina au tranzitat Gara de Nord in ultimele zile, potrivit estimarilor Direcției Generale de Asistența Sociala a Municipiului Bucuresti, majoritatea copii și femei. Organizația Salvați Copiii Romania a amenajat aici, cu sprijinul DGASMB, un spațiu prietenos special…

- Avem un numar estimat de 25.000 de locuri pentru cazarea de urgenta (cea mai mare parte la Arena Nationala, dar si in sali de sport din mai multe scoli), inclusiv paturi de campanie si saci de dormit, a transmis Nicusor Dan, dupa ce a convocat o discutie pentru a evalua resursele pentru refugiații de…

