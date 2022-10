Cu ce-i ajută pe angajați noul cod al muncii. Expert: Se va putea abuza de lege Angajații vor avea drepturi suplimentare, conform noului Cod al muncii promulgat luni, 17 octombrie, de președintele Iohannis. Sunt insa cateva modificari ce par a fi date cu dedicație pentru funcționarii publici. Conform noilor prevederi salariații vor avea inclusiv dreptul la concediu de ingrijitor, in cazul imbolnavirii grave a unei rude sau persoane care locuiește in aceeași gospodarie. Dar se reglementeaza și telemunca pentru angajații la stat iar instituțiile vor fi obligate sa le asigure celor trimiși sa lucreze de acasa dotarile necesare pentru a-și putea desfașura activitatea.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Angajații fostei cocserii a TMK Artrom ar putea beneficia de aceste drepturi peste doi ani! Cu ceva timp in urma, deputatul liberal Dumitru Rujan a depus, alaturi de colega sa Vetuța Stanescu, o propunere legislativa pentru modificarea anexelor 2 și 3 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul…

- Comisia parlamentara pentru legile Justitiei a dezbatut, joi, proiectul privind Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), adoptat de Camera Deputatilor pe 20 septembrie, urmand ca saptamana viitoare sa fie dat raportul necesar dezbaterii in plenul Senatului. Amanarea raportului are drept cauza necesitatea…

- Majoritatea PSD-PNL-UDMR din Comisia juridica a Camerei Deputatilor a readoptat, marti, legea avertizorilor de integritate fara a tine cont de propunerile USR care veneau sa faciliteze dezvaluirea neregulilor din institutiile publice prin reintroducerea raportarilor anonime, precizeaza reprezentantii…

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de prim for, Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, una din cele trei legi ale Justiției. Ultimul cuvant pe actul normativ il are Senatul. Proiectul de lege a trecut cu 191 de voturi pentru și 83 „impotriva”. Fața de forma trimisa de Guvern, au fost…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional proiectul de lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Prin initiativa legislativa administratorii de drumuri sunt obligati sa asigure iluminatul public al trecerilor pentru pietoni nesemaforizate.…

- Angajații din Romania ar putea avea inca o zi libera. Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat un proiect de lege potrivit caruia ziua de 6 ianuarie, de Boboteaza, sa fie una de odihna.

- Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat un proiect, miercuri, 31 august, prin care angajaților romani li se mai ofera o zi libera de la locul de munca. Este vorba despre 6 ianuarie, de Boboteaza. Mai incolo, proiectul de lege trebuie votat in plenul Camerei Deputaților (camera decizionala),…

- Angajații romani vor mai avea inca o zi libera din anul 2023. Vezi ce zile libere mai sunt in 2022 și cand pica zilele libere de anul viitor. Comisia pentru Munca din Camera Deputaților a aprobat un proiect, miercuri, 31 august, prin care angajaților romani li se mai ofera o zi libera de la locul…