Stiri pe aceeasi tema

- 1. Ceaiul Verde Ceaiul verde este o alternativa excelenta la cafea, oferind o doza moderata de cofeina și o serie de antioxidanți benefici. Acesta ajuta la imbunatațirea concentrarii și la arderea caloriilor, facandu-l o opțiune ideala pentru inceputul zilei. 2. Smoothie cu Fructe și Legume Un smoothie…

- Alin Simoiu este una dintre cele 10 ispite masculine din sezonul 7 al emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. Tanarul in varsta de 29 de ani a ales sa se inscrie la emisiune la indemnul prietenilor sai și a venit pregatit sa iși indeplineasca cat mai bine rolul pe care il are. Iata cine […] The post…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, s-ar putea sa fi devenit, fara sa vrea, cel mai nou ambasador al marcii Bitcoin intr-o noua reclama publicitara video „ increzatoare ” pentru campania alegerilor prezidențiale.Pe 3 august, președintele Biden a postat pe Twitter: „O ceașca de cafea…

- Cine nu iși dorește o casuța de vacanța aproape de oraș, unde poți sa te odihnești de imbulzeala și canicula urbana și sa savurezi din plin serile și weekend-urile de vara? Antreprenorul Dicusar Mihail, client Microinvest, a decis sa-și transforme acest vis intr-o idee de afacere, lansand la Cojușna…

- Fiul lui Ion Țiriac, Ion Ion Țiriac, a dezvaluit ca a achiziționat 5% din pachetul de acțiuni listat de Hidroelectrica la Bursa de Valori București. Compania in care statul roman este acționar majoritar este responsabila cu peste 30% din producția de energie electrica din Romania și a fost a treia…

- Majoritatea oamenilor iși incep dimineața cu o ceașsca de cafea, pentru a le oferi energia de care au nevoie in fiecare zi. Mulți o prefera cu lapte, dar, dupa ce veți citi acest articol veți afla care este timpul optim pentru a consuma cafeaua cu lapte. In cat timp se bea cafeaua cu lapte? Multe […]…

- Tot mai mulți tineri sunt cei care renunța la cariera și aleg sa iși urmeze visul. Așa se poate spune și despre Andrada, o femeie care a dat lovitura cu afacerea sa, in Iași. De departe, cea mai mare mulțumire este sa vada ca oamenii revin pentru produsele sale.

- Cand vine vorba de succesul unei afaceri, nu este doar despre ideea de afaceri geniala pe care o ai, ci și despre locul in care iți conduci activitatea. Cu o selecție vasta de spații de birouri de inchiriat in Timișoara, noi suntem in masura sa iți oferim exact ceea ce ai nevoie. Afla in continuare…