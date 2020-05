Stiri pe aceeasi tema

- Cu ce este diferita criza actuala fața de cea din 2008 și cum iși va reveni Romania. Citu: Serviciile si industria au tras economia in jos, dar vedem o revenire in "V". Locurile de munca nu sunt distruse Serviciile si industria au tras cel mai mult economia in jos in trimestrul II, din cauza…

- Locurile de munca „nu sunt distruse” Foto Agerpres Ministrul finanțelor considera ca economia româneasca va avea o revenire rapida dupa scaderea adusa de criza provocata de coronavirus. Florin Cîțu a explicat ca actuala criza este diferita de cea din 2008 și ca masurile luate…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, critica acțiunile Guvernului PNL in criza generata de Coronavirus. Acesta spune ca Guvernul PNL este raspunzator pentru criza economica și sociala care se prefigureaza, intrucat nu a luat masuri de salvare economica a unor sectoare puternic afectate de…

- Conform cifrelor publicate de Inspectia Muncii, dintre cele 994.407 contracte individuale de munca suspendate pana la sfarsitul saptamanii trecute, 302.288 sunt din industria prelucratoare, 191.837 sunt din comertul cu ridicata si cu amanuntul/repararea autovehiculelor si motocicletelor, iar 118.874…

- Principalele declaratii ale lui Florin Citu despre rectificarea bugetara In sedinta de Guvern din aceasta seara vom introduce rectificarea bugetara - prima rectificare bugetara pentru acest an. Este o rectificare bugetara care vine mai devreme decat eram obisnuiti pentru ca a fost nevoie de unele masuri…

- Același raport al FMI estimeaza și o inflație de 2,2% in acest an, suprapusa pe o triplare a ratei șomajului. Economiștii estimeaza ca rata șomajului in Romania va depași anul acesta 10%, urmand sa scada in 2021 la 6%. Noile cifre apar in contextul pandemiei care va influența puternic economia reala.…

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Suntem, evident ca suntem afectati, chiar foarte afectati. A scazut practic economia, putem sa spunem ca are o contractie deja intre 30 si 40% si inca nu stiu daca am ajuns, dupa estimarile mele cel putin. In perioada imediat dupa Paste am ajunge la varful epidemiei, dupa care…

- Economia la turație mica, scoasa din viteza dar continuand sa funcționeze chiar și moderat in condițiile date, reprezinta soluția depașirii perioadei de criza in condiții care sa ne permita ulterior o revenire economica, fara pierderi substanțiale. Reprezentanții CONAF spun ca este momentul sa ne concentram…