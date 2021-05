Stiri pe aceeasi tema

- Nu e de mirare ca Alex Bodi se tot intalnește cu Bianca Dragușanu in localurile din Capitala. Afaceristul este mai tot timpul la o narghilea cu prietenii. Așa l-au surprins și paparazzii Spynews.ro pe fostul soț al blondinei, care acum s-ar pregati sa-i devina soție lui Gabi Badalau.

- Bianca Dragușanu trece prin emoții mari. Cunoscuta fosta soție a lui Alex Bodi a ajuns la doctor cu fiica sa. Ce s-a intamplat cu fetița pe care o are fosta prezentatoare de televiziune cu Victor Slav? Fanii vedetei s-au ingrijorat teribil inițial. Blondina a impartașit totul cu cei care o urmaresc…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau sunt mai ceva decat ”șoarele și pisica”. Potrivit Antena Stars, celebra blondina și afaceristul s-au urmarit unul pe celalalt, cu mașinile, prin oraș! Chiar fosta soție a lui Alex Bodi a fost cea care a postat imaginile pe contul sau de Instagram și l-a de gol pe tatal…

- Alex Bodi și Daria Radionova s-au desparțit cu mare scandal, iar fanii au aflat acum informații incendiare despre separarea celor doi foști iubiți. De ce o bloca fostul soț al Biancai Dragușanu pe fosta lui iubita? Frumoasa rusoaica a spus tot. Se repeta povestea cu Bianca Dragușanu? Incurcate sunt…

- Alex Bodi și Daria Radionova s-au desparțit, dupa ce ei au vorbit despre planurile de nunta și parea ca se iubesc mai mult ca niciodata. Bianca Dragușanu il ataca pe Alex Bodi dupa desparțirea de Daria Acum, Bianca Dragușanu a reacționat la desparțirea fostului ei soț de rusoaica, transmițand un mesaj…

- Deși este mereu cu zambetul larg pe buze, Iulia Salagean a trecut prin momente grele dupa desparțirea de Alex Bodi. Cat de mult a suferit blondina, dupa ce afaceristul a inceput relația cu Bianca Dragușanu? Fosta soție a celebrului milionar spune adevarul despre fosta sa prietena.

- Iulia Salagean a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars in care a vorbit despre acuzațiile conform carora ar imita-o pe Bianca Dragușanu. Blondina a aruncat sageți catre fosta soție a lui Alex Bodi și a marturisit care este acum relația ei cu milionarul.

- Cu toții o știm drept Bianca Dragușanu, iar tot showbizul o cunoaște pe vedeta care mereu reușește sa fie in centrul atenției. Totuși, in buletin e trecuta total diferit și are un nume la care mulți nu se așteptau vreodata. S-a aflat cum o cheama in realitate chiar din dosarul lui Alex Bodi.