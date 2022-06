Stiri pe aceeasi tema

- Indragitul actor Valentin Uritescu ne a parasit. Romania a pierdut, din pacate, inca un mare actor. Scena teatrului romanesc este in doliu., scrie antena3.ro. Actorul s a stins din viata, aseara, la varsta de 81 de ani, dupa o lunga suferinta.Acesta se afla internat intr un centru specializat unde primea…

- Al treilea caz de variola maimuței a fost diagnosticat in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 31 de ani, care s-a prezentat marți la un spital din București. Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala a pacientului este buna. Acesta a ramas internat, a precizat, miercuri dimineața,…

- Un actor celebru britanic a dezvaluit ce face Tom Cruise la filmari pentru a-și pastra autoritatea pe platourile de filmare. Detaliul din comportamentul superstarului este absolut surprinzator. Simon Pegg, in varsta de 52 de ani, a explicat cum starul de cinema de la Hollywood, in varsta de 59 de ani,…

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Alexandru Arșinel. Marele actor de teatru și film iși serbeaza astazi ziua de naștere. A adus zambetul pe buze la milioane de oameni, astfel ca azi, inca de la primele ore ale dimineții, maestrul scenei romanești de comedie, a fost asaltat de numerose urari speciale,…

- Trofeul celei de-a VI-a editii a Concursului National de Muzica Usoara pentru Copii ‘Inocenta de copil’ a fost castigat de botosaneanul Eric Alexandru Cracana, in varsta de 12 ani, au anuntat organizatorii. ‘Foarte multi copii s-au inscris in concurs, peste 85, astfel ca preselectia a fost destul de…

- Veste tragica pentru Bruce Willi. Marele actor a fost diagnosticat cu afazie. Familia lui Bruce Willis a anunțat ca actorul este nevoit sa se retraga din lumina reflectoarelor dupa ce a intampinat probleme grave de sanatate, fiind diagnosticat cu afazie.

- Familia lui Bruce Willis a anuntat miercuri ca starul hollywoodian, in varsta de 67 de ani, a decis sa renunte la profesia de actor dupa ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare de limbaj cauzata de leziuni la nivelul creierului, care afecteaza capacitatea unei persoane de a comunica, informeaza...…

- Alain Delon (86 de ani) vrea sa fie eutanasiat. Celebrul actor francez i-a cerut fiului sau Anthony sa il ajute sa incheie socotelile cu viața, noteaza presa internaționala, potrivit unica.ro. Anthony a declarat in cadrul unui interviu recent ca tatal sau și-a facut deja testamentul și intenționeaza…