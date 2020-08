Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologica de tip cod roșu de inundații, valabila pana vineri dimineața pe rauri din patru județe. The post Județul Timiș, cod roșu de inundații. Harta cu zonele care risca sa fie afectate de viituri appeared first…

- Hammarby risca o sancțiune dupa ce Zlatan Ibrahimovic (38 de ani) a incalcat protocolul sanitar și s-a dus la pauza in vestiarul echipei la care deține acțiuni. Polemica provocata in Suedia de Ibrahimovic. De data asta nu din cauza statuii sale din Malmo, ci dupa ultima vizita facuta la Hammarby. ...

- Statele Unite ale Americii risca sa se destrame din cauza politicii "sinucigașe" a președintelui țarii, Donald Trump. Aceasta opinie a fost exprimata de editorialistul ziarului francez Le Figaro, Nicolas Bavarez. Potrivit jurnalistului, SUA se confrunta simultan cu patru crize. Bavarez considera ca…

- Rolls-Royce-ul Borussiei Dortmund, mijlocașul ofensiv Marco Reus (31 de ani), de 4 luni pe tușa din cauza unei rupturi de tendon, are șanse infime sa mai joace in acest sezon. Din 4 februarie, de la un 2-3 cu Werder, in Cupa Germaniei, Marco Reus se afla in grija medicilor. Accidentat. La inceput, Borussia…

- Aproximativ doua tone de metal uzat fara acte de insotire au fost depistate intr-un microbuz marfar, langa satul Olanesti, raionul Stefan Voda. Potrivit Politiei de Frontiera, microbuzul era condus de un barbat in varsta de 33 de ani, originar din Chisinau.

- Intarzierea nepermisa a Guvernului in a acorda despagubiri pentru suprafețele agricole calamitate de seceta risca sa-i lase pe fermieri fara pamanturi. Aceștia vor fi executați silit pentru ca nu iși vor putea achita creditele furnizor pentru inputuri. Ministrul Agriculturii a lansat o noua diversiune…

- Doi frati din Romania sunt acuzati pentru o crima comisa in Italia in urma cu un an. Victima este tot un roman, pe care cei doi l-ar fi snopit in bataie, apoi l-au aruncat intr-un canal cand inca mai era in viata.

- Marc Bircham (42 de ani), fost jucator la formațiile engleze Millwall, Queens Park Rangers și Yeovil Town, a fost arestat in Florida, dupa ce a facut un scandal monstru in care a folosit și o arma de foc. Fostul capitan de la QPR tocmai fusese instalat ca director tehnic de naționala statului Bahamas,…