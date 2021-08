Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca nu doar in Romania se vorbește despre divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Mai nou, despre acest subiect controversat se discuta cu patos și in presa din Germania.

- Anamaria Prodan atrage atenția cu o noua poza alaturi de Laurențiu Reghecampf. Vedeta a facut noi declarații despre soțul ei, cel care in urma cu cateva zile anunțat divorțul. De dimineața, Anamaria Prodan și-a surprins fanii nu cu vreo fotografie in costum de baie, ci cu una in care apare foarte apropiata…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt pe primele pagini in scandalul momentului, asta dupa ce fotbalistul a confirmat divorțul de impresara. Totuși, de partea celalta ea marturisește ca nu renunța la partenerul sau. Iata ce fotografie a publicat vedeta astazi pe Instagram.

- Anamaria Prodan a rabufnit! Vedeta s-a decis sa vorbeasca despre zvonurile aparute cu privire la divorțul ei de Laurențiu Reghecampf. In timp ce toata lumea credea ca aceștia sunt pregatiți sa iși spuna adio, impresara a surprins pe toata lumea cu dezvaluirile ei fara perdea. Anamaria Prodan a spus…

- Spynews.ro a intrat in posesia primelor declarații exclusive ale Anamariei Prodan, dupa ce ce astazi v-am prezentat știrea zilei in legatura cu divorțul celor doi. Laurențiu Reghecampf a confirmat, dar iata ce spune vedeta!