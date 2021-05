Cu ce artistă celebră din România s-a sărutat Dana Săvuică Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Dana Savuica (51 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța (43 de ani) de a raspunde mai multor intrebari picante. Dupa fiecare raspuns, modelul putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Cu ce artista celebra din Romania s-a sarutat Dana Savuica Una dintre intrebari a fost: „Care este numele vedetei de sex feminin din showbizul romanesc cu care te-ai sarutat?”. Inițial, Dana nu și-a amintit, insa apoi a spus: „Problema este ca nu imi aduc aminte… Imi aduc aminte, dar o dam din caterinca și ras in plans. Da, Madalina Manole. Da. Era… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

