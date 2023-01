Cu ce amendă s-au ales părinții copilului care a tras cu pistolul într-o femeie O femeie din in Sectorul 4 al Capitalei a sunat, sambata seara, la 112 și i-a anunțat pe polițiști ca cineva ar fi tras asupra autoturismului sau cu pistolul. In urma cercetarilor s-a descoperit ca de fapt era vorba de o jucarie a unui copil aflat intr-un autoturism. „In timp ce se afla pe o strada din Sectorul 4, in urma unei șicane, cu un alt participant la trafic, o persoana, ce se afla pe bancheta din spate a autoturismului condus de acesta, ar fi tras cu un pistol in direcția apelantei, provocandu-i o stare de temere,” informeaza Poliția Capitalei. In urma verificarilor efectuate de Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

