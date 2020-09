Stiri pe aceeasi tema

- O cantareața de doar 24 de ani a murit luni dimineața, intr-un accident care a avut loc in comuna Darmanești din județul Suceava. Daniela Cușnir se intorcea de la o nunta care a avut loc in alt județ, iar impactul care a ucis-o s-a produs la doar cațiva kilometri de casa.

- Imagini cutremuratoare. O cunoscuta cantareata de muzica populara, a murit intr-un teribil accident.foto Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Daniela Cușnir, o cunoscuta cantareața de muzica populara din Suceava, a murit intr-un cumplit accident. Nu a mai avut nicio șansa sa scape cu viața. Oferta…

- Solista de muzica populara Daniela Cusnir a murit, luni dimineata, intr-un accident rutier produs pe raza comunei Darmanesti din judetul Suceava. Masina in care se afla artista s-a izbit violent intr-un autoturism parcat pe marginea drumului.

- O tanara și talentata cantareața de doar 24 de ani și-a pierdut viața luni dimineața, intr-un tragic accident petrecut in comuna Darmanești. Daniela Cușnir, din satul Calinești, era pasagera intr-un autoturism condus de un tanar de 19 ani, care a pierdut controlul asupra direcției, dupa ce, conform…

- Artista s-a amuzat cand a povestit pe Instagram episodul neplacut prin care a trecut, insa la momentul incidentului, a avut parte de o sperietura. Vladuta Lupau prezinta mici zgarieturi la nivelul degetelor. „Vreau sa va zic ce model frumos mi-am facut. Acest model l-am facut dupa o cazatura…

- Ana Baniciu a suferit un accident cu trotineta electrica, in București, in timp ce se plimba cu prietenii ei. Cantareața era convinsa ca și-a rupt piciorul. Ana Baniciu, probleme mari la picior din cauza unui accident cu trotineta electrica Ana Baniciu a povestit fanilor de pe rețelele de socializare…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, susține ca ancheta in cazul liderului opoziției ruse trebuie sa fie imparțiala.„Situația liderului opoziției ruse este profund ingrijoratore. Toate acțiunile ar trebui luate pentru a oferi cele mai bune ingrijiri medicale in conformitate cu dorințele…

- Accident teribil la Boroaia, unde o femeie in varsta de 66 de ani și-a pierdut viața. Tragedia s-a petrecut duminica dupa-amiaza, in jurul orei 19.00, dupa ce mașina in care se afla, un VW Bora, s-a incolacit pur și simplu pe un copac de pe marginea drumului. Femeia a ramas incarcerata și pentru ...