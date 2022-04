Cu câți bani se vinde o bancnotă de 500 de lei cu Brâncuși pe OLX. Ai și tu acasă? S-a aflat cu cați bani se vinde o bancnota de 500 de lei cu Brancuși pe OLX. Daca o ai și tu acasa, te numești norocos, intrucat valoreaza mulți bani. Unii dintre romani au facut afaceri frumoase din vanzarea acestei bancnote, pentru ca este foarte cautata de catre colectionari. Cu cat se vinde o bancnota […] The post Cu cați bani se vinde o bancnota de 500 de lei cu Brancuși pe OLX. Ai și tu acasa? appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

