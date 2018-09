Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Lugoj va lua in discutie, in sedinta de joi, alocarea de fonduri pentru cateva gradinte si scoli din Lugoj care au nevoie de bani pentru lucrari. Totul ar fi normal daca alocarea bugetara nu s-ar face aproape de inceperea anului scolar 2018-2019, care este programata pe 10 septembrie.…

- Arheologii au descoperit 14 monede de aur care erau ingropate pe locul vechiului cimitir al manastirii Frumoasa, a anuntat, joi, primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica. Conform sursei citate, este vorba despre monede din secolul al XVI-lea. ‘Vom face demersuri ca monedele sa ramana la Muzeul Municipal,…

- Autoritatile locale au semnat vineri, 20 iulie, contractul privind executia lucrarilor de reabilitare a Postei vechi, monument istoric, lasat in paragina. Investitia se ridica la 2,57 milionae de euro, iar reabilitatea va fi gata in 2 ani.

- Primaria Municipiului Constanta a postat pe pagina de Facebook imagini noi cu stadiul lucrarilor de reparatii si reabilitare a terenurilor de sport din parcul Viitorului, de pe strada Caraiman."Angajatii Directiei Gestionare Servicii Publice din cadrul Primariei Muncipiului Constanta au inceput imprejmuirea…

- Alocarea a 5 milioane de euro pentru acest an, pentru inceperea lucrarilor la Parcul Industrial Tetarom V de la Luna, pare mai degraba un balon de sapun, in condițiile in care inceperea lucrarilor bate pasul pe loc, iar președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, habar nu are ca o mare parte…

- Consiliului Local al Municipiului Sebes este convocat in ședința publica extraordinara, in aceasta dupa-amiaza incepand cu ora 16.00, in sedinte situata la Sediul Primariei Municipiului Sebes, din Parcul Arini Nr. 1 și va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privindmodificarea …

- Premierul Viorica Dancila a felicitat, vineri, Ministerul Economiei si Transgaz pentru inceperea lucrarilor la constructia conductei BRUA, precizand ca este un proiect de intreres national si regional care va contribui semnificativ la cresterea sigurantei in aprovizionarea cu gaze. “Vreau sa felicit…

