Cu cât vor creşte salariile românilor, în urma directivei europene privind majorarea lefurilor Veste buna pentru romani. Salariile ar urma sa creasca, in directivei europene privind majorarea lefurilor. Salariul minim european ar putea fi, asadar, salvare pentru romanii sufocati de facturile la energia electrica. Este vorba despre cel putin 500 de lei in plus care ar veni in fiecare luna, dupa aplicarea directivei. Vestea proasta: masura s-ar putea […] The post Cu cat vor creste salariile romanilor, in urma directivei europene privind majorarea lefurilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

