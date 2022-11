Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca in curand coaliția va stabili procentul cu care vor fi marite pensiile și modul in care se va face acest lucru. Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Targoviște, ca dupa ce va fi inchisa ordonanța pe energie și se va ști anvelopa bugetara necesara pentru compensarea pe anul viitor, […] The post Cu cat vor crește pensiile de la 1 ianuarie 2023? Raspunsul mult așteptat de pensionari, oferit de Marcel Ciolacu first appeared on Ziarul National .