Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a postat, joi, pe pagina sa de Facebook, un nou videoclip asemanator celor utilizate in campaniile electorale. Dupa ce miercuri, PSD și Ciolacu au lansat, cu un videoclip similar, un atac la PNL și la președintele Klaus Iohannis pe tema majorarii pensiilor, șeful PSD…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca a luat mai multe masuri pentru a reduce cheltuielile in instituție, printre care renunțarea la unele deplasari, schimbarea prizelor și oprirea unor achiziții care nu erau urgente. “La nivel de minister am oprit o parte din achizitiile care am crezut ca pot…

- Fostul ministru al Educatiei, Sorin Cimpeanu, le-a raspuns, luni, celor care i-au cerut demisia ca aceasta a fost „nedreapta, generata de catre cei care inteleg mult prea putin specificul invatamantului superior”. Declarația lui Cimpeanu, care a demisionat in urma acuzațiilor de plagiat, a venit in…

- Cel putin 13 persoane au fost ucise – inclusiv sapte copii – intr-un atac armat in Scoala nr. 88 din Ijevsk, in centrul Rusiei, anunta luni Comisia rusa de ancheta, potrivit careia atacatorul s-a sinucis, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Potrivit datelor preliminare, 13 persoane, sase adulti si sapte…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri seara, ca propunerile PSD „sunt extrem de justificate și calculate”, dupa ce premierul Nicolae Ciuca s-a aratat nemultumit de declaratiile acestuia cu privire la cresterile de pensii si salarii. „Eu sunt un om disciplinat, nu fac lucruri direct de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat ca salariul minim trebuie sa creasca in Romania, precizand ca vor fi facute cateva propuneri in acest sens in urmatoarea perioada. Marius Budai a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca exista certitudinea ca saptamana viitoare va fi prezentat noul pachet…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, dupa ședința de Guvern, ca aproximativ un milion de bugetari vor primi, de la 1 august, in medie, cu 150 de lei mai mult la salariu. Aceasta suma reprezinta patrimea cu care Executivul a promis ca va majora veniturile angajaților la stat. Impactul bugetar pentru…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat sambata ca vor fi majorari salarile, din luna august, pentru sectorul bugetar, precizand ca de cresteri vor beneficia si angajatii ministerelor Culturii, Transporturilor si cei ai Institutului National de Statistica (INS). „Incepand cu luna august o sa se acorde…