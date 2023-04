Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei vine cu noi informari pentru toți romanii. Incepand cu data de 1 aprilie 2023, facturile de energie se vor schimba. Care vor fi noile reglementari care ii vizeaza pe clienții finali casnici.

- • Romania – al doilea producator de gaze din UE si un „adevarat hub de infrastructura de gaze” • DEPOGAZ Ploiesti „este si poate deveni si pentru mai multi clienti depozitar international de energie sub forma de gaze” Luiza Radulescu Pintilie Inca inainte de a se incheia actualul sezon rece, nu putine…

- Noile reglementari elaborate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) sporesc drepturile clientilor finali si simplifica informatiile din factura de gaze naturale, informeaza institutia, printr-un comunicat.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi reglementari care vin in sprijinul clientilor finali casnici de energie electrica, simplificand modelul de factura. In același timp, ANRE anunța ca vor fi impuse reguli pentru furnizorii care emit cu intarziere facturile.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat, joi, ca a aprobat noile reglementari privind contractul-cadru de furnizare a energiei electrice si modelul de factura aplicabil tuturor clientilor casnici. Conform ANRE, fost aprobat, joi, Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) vrea sa simplifice facturile la gaze naturale, așa cum a facut și cu cele de energie. Marea noutate este faptul ca fele vor putea sa fie platite eșalonat de catre clienții vulnerabili pe o perioada de minimum 3 luni. Masura este prevazuta…

- Clienții vulnerabili iși vor putea achita eșalonat factura la gaze naturale pe o perioada de minimum trei luni, la cerere, potrivit unui proiect de ordin lansat in consultare publica de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei, scrie Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Facturile de gaze naturale vor fi simplificate, pentru ca un client final sa le poata ințelege mai bine, anunța Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). In plus, aceasta va putea fi achitata eșalonat de clienții vulnerabili pe o perioada de minimum 3 luni. Astfel, ANRE propune:…