Stiri pe aceeasi tema

- Diminuarea TVA in agricultura și eliminarea impozitarii duble a dividendelor. Acestea sunt doua dintre propunerile pe care Ministerul Finanțelor le-a inclus in proiectul politicii fiscale pentru anul 2021, a anunțat premierul Ion Chicu.

- De la finalul anului trecut, Florin Cîțu tot anunța ca are un document, al fostului ministru (Eugen Teodorovici) care spune ca se recomanda ca pensiile sa nu fie majorate cu 40%. E adevarat, conține acest lucru acel document, facut public astazi de Ministerului Finanțelor. Totuși, în data…

- Autoritatile fiscale daneze au inceput sa verifice conturile Google din Danemarca pentru a stabili daca gigantul de tehnologie are vreo datorie fiscala, a anuntat luni compania, transmite Reuters potrivit news.ro.Divizia din Danemarca a Google, Google Denmark Aps, a anuntat in raportul financiar…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, Florin Cițu susține ca toate țarile vor fi afectate, atat de criza sanitara, cat și de criza economica in urmatoarea perioada. „Scenariul de baza al BNR, revenire economica din trimestrul III al acestui an! Economia globala trece prin cea mai dura perioada din…

- Comisia Europeana a adoptat miercuri un pachet fiscal nou, pentru a se asigura ca politica fiscala a UE sprijina redresarea și creșterea economica pe termen lung a Europei, anunța un comunicat, potrivit MEDIAFAX.Pachetul de astazi vizeaza stimularea echitații fiscale prin intensificarea luptei…

- Consiliul Europei (CE) a stabilit recent principalele concluzii care stabilesc orientarile și prioritațile politice in vederea continuarii reformelor in doua domenii-cheie ale politicii fiscale a UE. Este vorba de evoluția viitoare a cooperarii administrative in UE, dar și de structura și ratele accizelor…

- ​A trecut o saptamâna de când a fost adoptata o Ordonanța de Urgența care, printre alte masuri, spune ca firmele pot amâna plata taxelor pâna pe 25 octombrie. Asta în condițiile în care 25 iunie e mâine. Știm ca s-a adoptat acest act normativ atât de la…

- PodcasturiO decizie care vizeaza agenții economici: Ce atribuții va avea fiscul din 1 ianuarie 2021 Guvernul a aprobat un proiect de lege care ofera Serviciului Fiscal de Stat noi competențe, deținute anterior de poliția economica, la efectuarea activitaților speciale de investigație și urmarire…