Cu cat spune PNL ca va scadea pretul carburantilor dupa eliminarea supraaccizei Pretul benzinei si motorinei va scadea, de anul viitor, dupa eliminarea supraaccizei la carburanti cu peste 20 de lei la un plin de combustibil de 60 de litri, a declarat deputatul PNL Robert Sighiartau.



El a precizat ca foarte multi transportatori, desi platesc taxe la bugetul de stat, prefera sa alimenteze camioanele in alte tari, pentru ca in Romania pretul carburantului este mult prea mare.



"Foarte multi transportatori, companiile de transport din Romania, care platesc taxe la bugetul de stat, nu isi alimentau camioanele din Romania, pentru ca pretul la combustibil era… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

