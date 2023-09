Preturile petrolului au urcat joi la cele mai ridicate nivele din acest an, deoarece asteptarile privind o oferta mai stricta au depasit ingrijorarile legate de o crestere economica mai slaba si de cresterea stocurilor de titei din SUA.

Conform specialistului in energie Bogdan Berneaga, situația de fața reprezinta de fapt o revenire la realitatea cererii și ofertei din piața din prezent. Furnizorii de petrol au scazut producția, in mod special Arabia Saudita, pur și simplu pentru ca au nevoie de peste 90 de dolari, daca nu chiar 100 ca sa-și echilibreze bugetul. Mai mult, avand in vedere…