Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea pretului la energie, dar si alti factori, vor provoca scumpiri ale alimentelor in medie cu 10-12% in urmatoarele luni, insa unele produse, precum preparatele din carne de porc, lactatele si painea, vor inregistra cresteri mai mari de preturi comparativ cu media, a declarat, pentru AGERPRES,…

- Președintele Rompan Aurel Popescu estimeaza ca prețul painii va fi modificat, iar pana in iarna aceasta va fi semnificativ mai scumpa. Intreaga industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul „cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica”,…

- Industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul "cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica", scumpirea painii fiind imposibil de evitat in urmatoarele luni, in conditiile in care costurile sunt influentate

- Industria de morarit si panificatie solicita o schema de ajutor din partea statului pe fondul "cresterii nemaiintalnite a pretului la energie electrica", scumpirea painii fiind imposibil de evitat in urmatoarele luni, in conditiile in care costurile sunt influentate semnificativ si de pretul ridicat…

- Executivul a adoptat miercuri prin Hotarare de Guvern proiectul de investiții ”Conducta de transport gaze naturale Lugașu - Huedin, inclusiv cu alimentare cu energie electrica, protecție catodica și fibra optica” ca proiect de importanța naționala in domeniul gazelor naturale.

- (P) Cum sa te protejezi de creșterea prețurilor la energia electrica? Inflația este o realitate economica in Romania, cu care ne-am obișnuit de foarte mulți ani. Din fericire, inflația este ținuta sub control in ultima perioada, insa post-pandemie observam ca aproape toate produsele și serviciile tind…

- Liberalizarea pieței de energie electrica și posibilitatea de alege firma la care sa platești acest serviciu a bagat pe mulți in ceața. Asta și pentru ca sunt multe informații la care ar trebui sa te uiți atunci cand ai decis sa faci o alegere. O romanca, stabilita in Germania, a vazut ca soluțiile…

- CEO-ul Electrica, Corina Popescu, a transmis, joi, in cadrul unei dezbateri de specialitate ca, liberalizarea brusca a pietei de energie din Romania face ca viitorul sa fie al companiilor flexibile care vor fi nevoite sa ofere si alte servicii, nu doar sa vanda utilitati