Cu cât se vinde gogoneaua la Ministerul Agriculturii Oferta bogata și variata la targul de produse agroalimentare din curtea Ministerului Agriculturii, iar prețurile sunt pe masura, in orice caz mult mai mari fața de sarbatoarea de anul trecut. Producatorii vorbesc in general de o majorare de 30%, dar la unele produse este și mai mult. La mare preț la targ sunt gogonelele, mai ales pentru ce care nu și-au pregatit muraturile pentru iarna. Prețul e 5 lei/kg, iar marea majoritate a clienților cumpara in jur de 2 kg, semn ca bugetul este redus mult sau poate le-au pus inca din august cum zic unii, de frica scumpirilor. Roșiile le gasiți la 6 lei/kg,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

