Stiri pe aceeasi tema

- Deși este o bancnota normala pusa in circulație de catre Banca Naționala a Romaniei cu valoare circulatorie nominala, noua bancnota de 20 lei se vinde pe internet la niște prețuri absurde. Adica in loc sa valoreze 20 lei, bancnota cu chipul Ecaterinei Teodoroiu se vinde cu 30 de lei, adica la 150% din…

- A aparut inca o bancnota romaneasca de zero euro. Are chipul lui Ștefan cel Mare și nu e gratis, costa 21 de lei. Bancnota a fost lansata de Muzeul National al Bucovinei și se cheama Euro Suvenir, prin care omagiaza personalitatea domnitorului Stefan cel Mare, scrie Observator News. Este a doua bancnota…

- In Grecia, a fost reluata circulatia trenurilor, la trei saptamani de la tragicul accident feroviar in care au murit aproape 60 de oameni, printre care si un roman. Toate trenurile au fost oprite in depouri, in urma accidentului din 28 februarie, cand un tren de pasageri s-a ciocnit cu unul de marfa.…

- Un antreprenor roman a dat lovitura in afaceri cu o idee interesanta. Timișoreanul a mizat pe cea mai scumpa carne din lume – Wagyu -, care i-a rotunjit frumos veniturile. Acum, barbatul face mulți bani de pe urma acestei rase de bovine. Un kilogram de vita se vinde chiar și cu 900 de lei! Afacerea…

- Este momentul sa ne luam pușculițele vechi la control. O bancnota din Romania, retrasa de doar cațiva ani din circulație, poate aduce o mica avere celor care inca o mai au prin casa. Cu cat a ajuns sa se vanda in mediul online. Bancnota din Romania care iti poate aduce bani frumoși Bancnotele și monedele…

- „Diamantele pamantului” – alimentele pe care un roman le vinde și cu 15.000 de lei kilogramul. Culturile de acest fel sunt foarte cautate in Occident, insa in ultimii ani de zile au caștigat din ce in ce mai mult teren in țara noastra. Afla in randurile de mai jos care este ideea de afacere cu […] The…

- Un barbat din Alba Iulia a vandut ilegal, timp de patru ani, prin intermediul unor comenzi online, aproape 13 tone de tutun. In final, a scapat de pedeapsa penala, dar trebuie sa plaiteasca o suma uriașa catre ANAF.

- Industria monedelor și a banilor este printre puținele care nu au avut de suferit in perioade de criza. Ba chiar s-au dezvoltat semnificativ, potrivit analiștilor. Tu știi care este bancnota din Romania care se vinde cu 10.000 de lei pe internet? Colecționarii abia așteapta sa puna mana pe ea. Sunt…