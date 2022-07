Cu cât se vând voucherele sociale la Vaslui De ce se temeau autoritațile, iata ca n-au scapat: La Vaslui, dezamagiți ca nu pot folosi voucherele de 250 lei ca sa cumpere alcool, unii localnici au ajuns sa le vanda pentru suma de 100 lei. Nu știu, insa, ca vor pierde și urmatoarele tranșe care vor veni pana la sfarșitul anului. «In comunele din apropierea Hușului se intampla acest fenomen. Dupa ce au aflat ca banii pe de acele carduri nu pot fi folosiți și pentru achiziționarea de bauturi alcoolice, unii au decis sa le vanda cu 100 de lei. Instraineaza nu numai cardul propriu – zis ci și codul PIN. Instraineaza nu numai cardul propriu –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

