Cu cât se poate vinde un Batman în bandă desenată Prima carte in banda desenata cu Batman, lansata in 1940, un exemplar care a fost cumparat cu 3.000 de dolari in 1979, a atins pretul record la licitatie de 2,2 milioane de dolari, in Dallas, pe 14 decembrie, potrivit Le Figaro. Bob Kane si Bill Finger sunt creatorii lui Batman in 1940. Banda desenata a fost distribuita cu 10 centi pentru un numar restrans de persoane. Fostul proprietar al exemplarului, Billy T. Giles, a avut fler cand a cumparat-o cu suma de 3.000 de dolari de la proprietarul librariei Camelot din Houston, in 1979. Milioane de spectatori care au vazut fiecare dintre filmele din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

