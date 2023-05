Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fac percheziții, joi 25 mai, in județele Mureș și Arad, intr-o cauza vizand activitatea unui grup infracțional organizat, specializat in savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala, prin folosirea la autoritatea vamala de documente vamale de transport sau comerciale falsificate, urmate…

- Romii care traiesc in caruțe și mașini au poposit, cu atelajele hipo și animalele care-i insoțeau in doua zone din Alba Iulia. Prima șatra, formata din circa 50 de persoane, s-a oprit in zona unui pod de cale ferata de peste Mureș. Polițiștii și jandarmii i-au escortat in afara orașului, catre Sibiu.…

- Scene de groaza, luni, intr-un camin studențesc din Pitești. Un tanar a fost gasit spanzurat. Apropiatii au spus ca barbatul se afla sub tratament pentru depresie. Polițiștii au deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. S-a spanzurat in scara caminului Polițiștii…

- Actrita Monica Odagiu a fost implicata intr-un accident rutier, duminica dupa-amiaza, in zona centrala a Capitalei. Masina condusa de aceasta a lovit un barbat in varsta de 33 de ani. Din pacate, barbatul lovit de mașina condusa de actrița a murit.Polițiștii au ridicat imaginile surprinse de camerele…

- Cea mai ampla piata online de vanzare a drogurilor, in Romania, cu peste 11.000 de utilizatori, este investigata de politisti si procurorii DIICOT. Anchetatorii au stabilit ca distributia drogurilor se realiza cu predilectie spre elevi si studenti, gruparea actionand inca din mai 2022.”In perioada…

- MAI BINE MAI TARZIU … DECAT NICIODATA!… Pe site-ul Sindicatului Politistilor din Romania „Diamantul” a fost publicat un articol care incearca sa dezvaluie aspecte grave privind legaturile dintre politistii vasluieni si lumea interlopa! Tot ce se scrie in articolul „Clientul nostru- stapanul nostru,…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de uz de fals in cazul unui cetațean roman intrucat a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. Duminica, 26 martie a.c., in jurul orei 13.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul PTF Petea efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de uz de fals in cazul unui cetațean roman intrucat a prezentat la controlul de frontiera un certificat ITP fals. In data de 15 martie a.c., in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei…